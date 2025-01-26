Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза в главном бою турнира PFL
Российский боец, троюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов одержал победу в поединке с ирландцем Полом Хьюзом на турнире PFL Road to Dubai Champions Series 1. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».
Россиянин смог защитить титул чемпиона Bellator в легком весе. По данным источника, после пяти раундов счет судейских записок выглядел так: 47-47, 48-46, 48-46 в пользу Нурмагомедова.
Известно, что в третьем раунде с Нурмагомедова был снят балл за удар в пах. При этом в четвертом раунде спортсмен не сразу смог продолжить бой из-за столкновения с соперником головами. Бойцам потребовалась помощь врача.
26-летний Усман Нурмагомедов одержал свою 19-ю победу в 20 поединках. До этого один бой был признан несостоявшимся. В карьере 27-летнего ирландца это стало вторым поражением при 13 победах.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российский боец ММА, троюродный брат Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов сломал руку в поединке с грузинским спортсменом Мерабом Двалишвили.
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