Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза в главном бою турнира PFL

Известно, что в третьем раунде с Нурмагомедова был снят балл за удар в пах. При этом в четвертом раунде спортсмен не сразу смог продолжить бой из-за столкновения с соперником головами. Бойцам потребовалась помощь врача.

26-летний Усман Нурмагомедов одержал свою 19-ю победу в 20 поединках. До этого один бой был признан несостоявшимся. В карьере 27-летнего ирландца это стало вторым поражением при 13 победах.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российский боец ММА, троюродный брат Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов сломал руку в поединке с грузинским спортсменом Мерабом Двалишвили.