Ударившую тренера девушку-бойца MMA Дудакову уволили из UFC

Российскую девушку-бойца смешанного стиля (ММА) Викторию Дудакову, которая ударила своего тренера Гасанали Гасаналиева после поражения на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), уволили из UFC. Об этом говорится на странице UFC Roster Watch в одной из социальных сетей.

По данным источника, кроме нее из организации также ушли российский спортсмен Магомед Гаджиясулов и украинец Игорь Потеря.