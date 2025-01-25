Ударившую тренера девушку-бойца MMA Дудакову уволили из UFC

Российскую девушку-бойца смешанного стиля (ММА) Викторию Дудакову, которая ударила своего тренера Гасанали Гасаналиева после поражения на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), уволили из UFC. Об этом говорится на странице UFC Roster Watch в одной из социальных сетей.

По данным источника, кроме нее из организации также ушли российский спортсмен Магомед Гаджиясулов и украинец Игорь Потеря.

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В ночь с 11 на 12 января 2025 года на турнире UFC Vegas 101 Виктория Дудакова потерпела поражение техническим нокаутом в бою с американской спортсменкой Фатимой Клайн. Тренер россиянки собирался ее обнять, но она отстранилась от него и ударила его по лицу. Позже девушка принесла ему извинения.

В карьере 25-летней Дудаковой это поражение стало вторым в ММА. На ее счету восемь побед.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российского бойца смешанных единоборств (ММА), младшего брата Александра и Федора Емельяненко Ивана признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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