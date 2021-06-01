Усик заявил о готовности драться за титул чемпиона мира с кем угодно

Он отметил, что промоутеры лишают его возможности побороться за титул, пытаясь организовать бой Энтони Джошуа с Тайсоном Фьюри. Усик подчеркнул, что нельзя оставаться вечным претендентом, пишет Газета.ру.

Энтони Джошуа является действующим чемпионом по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). Его представители заявили, что готовы отказаться от боя с Усиком и оставить титул чемпиона WBO, если их не устроит финансовая сторона контракта.

