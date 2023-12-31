Ушел с поста главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Аниканов
С поста ушел 65-летний главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Геннадий Аниканов, передает ТАСС со ссылкой на президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова.
«Мы сделали ротацию, Геннадий Викторович Аниканов теперь на пенсии», – пояснил он.
По словам Агапитова, экс-главного тренера будут при необходимости привлекать к работе со сборной. Он руководил рациональной командой четыре года, с 2019-го.
Новым наставником российских тяжелоатлеток с 1 января 2024 года станет старший тренер Виктор Карпуненко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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