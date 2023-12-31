Ушел с поста главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Аниканов

С поста ушел 65-летний главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Геннадий Аниканов, передает ТАСС со ссылкой на президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова.

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«Мы сделали ротацию, Геннадий Викторович Аниканов теперь на пенсии», – пояснил он.

По словам Агапитова, экс-главного тренера будут при необходимости привлекать к работе со сборной. Он руководил рациональной командой четыре года, с 2019-го.

Новым наставником российских тяжелоатлеток с 1 января 2024 года станет старший тренер Виктор Карпуненко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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Фото: iwf.sport
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