Исполком МОК готов включить тяжелую атлетику в программу ОИ-2028

Международный олимпийский комитет в 2021 году отказался включить тяжелую атлетику в программу Олимпиады-2028. МОК потребовал от IWF выполнить принятые рекомендации по борьбе с допингом, а также продемонстрировать независимость антидопинговой системы.

Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», МОК не допустил россиян до зимних юношеских Олимпийских игр-2024 в Южной Корее. Запрет на участие взрослых атлетов из РФ действует до окончания спецоперации на Украине.

