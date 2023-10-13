Исполком МОК готов включить тяжелую атлетику в программу ОИ-2028
Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета предложил включить турнир по тяжелой атлетике в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Такую рекомендацию распространила пресс-служба МОК.
Там уточнили, что это стало реакцией на решение Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), которая объявила о делегировании антидопингового управления Международному агентству по тестированию (ITA). В МОК подчеркнули, что продолжат внимательно отслеживать эффективность антидопинговых программ в квалификации на летнюю Олимпиаду 2024 года в столице Франции.
Международный олимпийский комитет в 2021 году отказался включить тяжелую атлетику в программу Олимпиады-2028. МОК потребовал от IWF выполнить принятые рекомендации по борьбе с допингом, а также продемонстрировать независимость антидопинговой системы.
Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», МОК не допустил россиян до зимних юношеских Олимпийских игр-2024 в Южной Корее. Запрет на участие взрослых атлетов из РФ действует до окончания спецоперации на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru