Исполком МОК готов включить тяжелую атлетику в программу ОИ-2028

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета предложил включить турнир по тяжелой атлетике в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Такую рекомендацию распространила пресс-служба МОК.

Там уточнили, что это стало реакцией на решение Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), которая объявила о делегировании антидопингового управления Международному агентству по тестированию (ITA). В МОК подчеркнули, что продолжат внимательно отслеживать эффективность антидопинговых программ в квалификации на летнюю Олимпиаду 2024 года в столице Франции.

Чемпионку мира по тяжелой атлетике Каширину дисквалифицировали за допинг

Международный олимпийский комитет в 2021 году отказался включить тяжелую атлетику в программу Олимпиады-2028. МОК потребовал от IWF выполнить принятые рекомендации по борьбе с допингом, а также продемонстрировать независимость антидопинговой системы.

Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», МОК не допустил россиян до зимних юношеских Олимпийских игр-2024 в Южной Корее. Запрет на участие взрослых атлетов из РФ действует до окончания спецоперации на Украине.

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Фото: iwf.sport
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