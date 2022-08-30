Уругвайский футболист Маричаль пополнил состав «Динамо»
30 августа 202220:59
Уругвайский футболист Николас Маричаль подписал контракт с московским ФК «Динамо». Об этом сообщается на сайте клуба.
Срок контракта составляет 5 лет.
21-летний Маричаль с 2018 года выступал за уругвайский «Насьональ».
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30 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru