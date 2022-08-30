Уругвайский футболист Маричаль пополнил состав «Динамо»

Уругвайский футболист Николас Маричаль подписал контракт с московским ФК «Динамо». Об этом сообщается на сайте клуба.

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Срок контракта составляет 5 лет.

21-летний Маричаль с 2018 года выступал за уругвайский «Насьональ».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Динамо
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