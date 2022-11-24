Уругвай и Южная Корея сыграли вничью в матче ЧМ-2022
Очередной матч чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре закончился ничейным результатом. На этот раз миром разошлись сборные Уругвая и Южной Кореи.
Отметим, что болельщики, пришедшие на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне, голов так и не увидели. Итог матча - 0:0.
Следующим соперником сборной Уругвая станет команда Португалии, а Южная Корея встретится с Ганой. Обе игры пройдут 28 ноября.
Ранее на ЧМ в Катаре вничью сыграли сборные Дании и Туниса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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