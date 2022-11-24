Уругвай и Южная Корея сыграли вничью в матче ЧМ-2022

Отметим, что болельщики, пришедшие на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне, голов так и не увидели. Итог матча - 0:0.

Следующим соперником сборной Уругвая станет команда Португалии, а Южная Корея встретится с Ганой. Обе игры пройдут 28 ноября.

Ранее на ЧМ в Катаре вничью сыграли сборные Дании и Туниса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

