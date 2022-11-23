Хорватия и Марокко сыграли вничью в матче ЧМ-2022
23 ноября 202215:23
Сборные Марокко и Хорватии сыграли вничью на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
Это уже четвёртый ничейный результат в первом туре группового этапа, и третья игра, в которой болельщики не увидели ни одного забитого мяча.
В следующем туре соперником сборной Марокко станет команда Бельгии, а Хорватия сыграет против борной Канады. Обе игры пройдут 27 ноября.
Ранее на ЧМ в Катаре вничью сыграли сборные Дании и Туниса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 631 / сут.
Умерли
392 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 785 / сут.
- В МИД РФ предложили признать Европарламент «спонсором идиотизма»
- В Евросоюзе заявили, что полностью заместили российский газ
- Мишустин пообещал серьезные изменения на рынке труда
- Полный локдаун: Молдавия с Приднестровьем остались без света после ударов по Украине
- Россия потребовала обеспечить ядерную безопасность на фоне атак ЗАЭС
- Энергоблоки Южно-Украинской АЭС были аварийно остановлены
- В Госдуме приняли закон о приостановке госслужбы в связи с частичной мобилизацией
- В МИД Казахстана призвали Россию отреагировать на негативные высказывания о республике
- Мишустин заявил об устойчивости и адаптивности экономики РФ
- Госдума одобрила заморозку накопительной части пенсии до 2025 года
23 ноября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru