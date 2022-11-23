Хорватия и Марокко сыграли вничью в матче ЧМ-2022

Сборные Марокко и Хорватии сыграли вничью на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

Мексика и Польша сыграли вничью в матче ЧМ по футболу в Катаре

Это уже четвёртый ничейный результат в первом туре группового этапа, и третья игра, в которой болельщики не увидели ни одного забитого мяча.

В следующем туре соперником сборной Марокко станет команда Бельгии, а Хорватия сыграет против борной Канады. Обе игры пройдут 27 ноября.

Ранее на ЧМ в Катаре вничью сыграли сборные Дании и Туниса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Чемпионат Мира По ФутболуМароккоХорватия
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