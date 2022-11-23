Хорватия и Марокко сыграли вничью в матче ЧМ-2022

Это уже четвёртый ничейный результат в первом туре группового этапа, и третья игра, в которой болельщики не увидели ни одного забитого мяча.

В следующем туре соперником сборной Марокко станет команда Бельгии, а Хорватия сыграет против борной Канады. Обе игры пройдут 27 ноября.

Ранее на ЧМ в Катаре вничью сыграли сборные Дании и Туниса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».