Бабушка фигуристки Горбачевой выступила против продолжения ее карьеры

Бабушка фигуристки, чемпионки России в женском одиночном катании среди юниоров Алины Горбачевой, пропавшей вечером 28 августа, выступила против продолжения ее спортивной карьеры. Об этом сообщил портал KP.RU.

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По ее словам, семья будет настаивать, чтобы Горбачева ушла от тренера Софьи Федченко и переехала жить к матери. Бабушка спортсменки отметила, что пережитые сутки не стоят олимпийских медалей. Она подчеркнула, что побеседует с внучкой о продолжении занятий, но не знает, какова будет ее реакция.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что безответственный поступок Горбачевой может сказаться на ее дальнейшей карьере. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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