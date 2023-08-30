Бабушка фигуристки Горбачевой выступила против продолжения ее карьеры

По ее словам, семья будет настаивать, чтобы Горбачева ушла от тренера Софьи Федченко и переехала жить к матери. Бабушка спортсменки отметила, что пережитые сутки не стоят олимпийских медалей. Она подчеркнула, что побеседует с внучкой о продолжении занятий, но не знает, какова будет ее реакция.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что безответственный поступок Горбачевой может сказаться на ее дальнейшей карьере. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

