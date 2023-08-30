Бабушка фигуристки Горбачевой выступила против продолжения ее карьеры
Бабушка фигуристки, чемпионки России в женском одиночном катании среди юниоров Алины Горбачевой, пропавшей вечером 28 августа, выступила против продолжения ее спортивной карьеры. Об этом сообщил портал KP.RU.
По ее словам, семья будет настаивать, чтобы Горбачева ушла от тренера Софьи Федченко и переехала жить к матери. Бабушка спортсменки отметила, что пережитые сутки не стоят олимпийских медалей. Она подчеркнула, что побеседует с внучкой о продолжении занятий, но не знает, какова будет ее реакция.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что безответственный поступок Горбачевой может сказаться на ее дальнейшей карьере. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бабушка фигуристки Горбачевой выступила против продолжения ее карьеры
- Мошенники заставили москвичку продать квартиру и отдала им деньги
- Песков: предоставление Западом гарантий для Украины бесперспективно
- Наркоторговца с 35 килограммами гашиша задержали в Новой Москве
- «Преднамеренное злодеяние»: Песков оценил версии крушения самолета Пригожина
- МГУ принял на обучение 115 участников СВО и их детей
- Балицкий: ВСУ за ночь потеряли около 200 солдат на Запорожском направлении
- Большинство россиян не смогут оплатить вуз детям
- Экс-чиновник Минкульта Мазо получил восемь лет колонии
- Продажу алкоголя запретили 1 сентября в Рязанской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru