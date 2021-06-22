Ургант высмеял поражение сборной России на Евро-2020

Телеведущий Иван Ургант высмеял поражение сборной России по футболу в матче с командой Дании на Чемпионате Европы 2020 в эфире шоу на «Первом канале».

Ургант рассказал, что авторы передачи готовились к победе российской сборной и не подготовили текст на случай поражения. «Ну потому что, а чего, ну никогда не проигрывали, почему сегодня вдруг», — пошутил телеведущий.

Иван Ургант добавил, что в таком результате виноваты не футболисты из России, а датчане. При этом телеведущий иронично подчеркнул, что гол нашей сборной хоть и единственный, но самый красивый — с пенальти.

Россия разгромно проиграла Дании в заключительном матче группового этапа Евро-2020 со счетом 1:4. Национальная сборная заняла последнее место в группе и вылетела из соревнования.

