«Урал» в серии пенальти выбил «Химки» с полузащитником на воротах из Кубка России

В компенсированное ко второму тайму время арбитр удалил вратаря подмосковной команды Игоря Обухова. Он нарушил правила в штрафной при попытке остановить нападающего хозяев поля Максима Воронова, который вышел с ним один на один.

Из-за того, что к тому моменту у «Химок» закончились замены, в ворота пришлось встать полузащитнику Хетагу Хосонову. В серии пенальти он не отразил ни одного удара, при этом сам не реализовал 11-метровый. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в итоге «Урал» оказался удачливее в серии пенальти со счетом 4:3 и вышел в следующий круг турнира.

