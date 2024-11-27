«Урал» в серии пенальти выбил «Химки» с полузащитником на воротах из Кубка России

Команда «Химки» из Подмосковья, выступающая в Российской премьер-лиге, уступила в гостях екатеринбургскому «Уралу» из Первой лиги в матче первого этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России по футболу. Основное время встречи закончилось при ничейном результате 1:1.

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В компенсированное ко второму тайму время арбитр удалил вратаря подмосковной команды Игоря Обухова. Он нарушил правила в штрафной при попытке остановить нападающего хозяев поля Максима Воронова, который вышел с ним один на один.

Из-за того, что к тому моменту у «Химок» закончились замены, в ворота пришлось встать полузащитнику Хетагу Хосонову. В серии пенальти он не отразил ни одного удара, при этом сам не реализовал 11-метровый. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в итоге «Урал» оказался удачливее в серии пенальти со счетом 4:3 и вышел в следующий круг турнира.

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Фото: vk.com/fckhimki_official
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