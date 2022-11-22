«Урал» по пенальти обыграл ЦСКА в матче Кубка России

Основное время игры завершилось со счётом 0:0, поэтому победителя пришлось определять в серии пенальти, в которой сильнее оказались хозяева. Итог матча - 5:4 в пользу «Урала».

После пяти игр клуб из Екатеринбурга набрал 11 очков и занимает первое место в группе D. У армейцев 10 очков, они на второй строчке. Третье место у московского «Торпедо», набравшего 6 очков. ФК «Сочи» замыкает таблицу - южане проиграли четыре матча и лишились шансов на выход из группы.

Ранее футбольный клуб «Уфа» по пенальти выиграл у «Динамо» из Махачкалы в матче 1/8 финала Пути регионов Кубка России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

