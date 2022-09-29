«Ахмат» обыграл «Ростов» в Кубке России
Грозненский ФК «Ахмат» обыграл ФК «Ростов» в матче третьего тура группового этапа Кубка России.
Первыми на «Ахмат Арене» забили гости, подопечных Валерия Карпина вперёд вывел Роман Тугарев, реализовавший пенальти на 59 минуте. Хозяева же ответили на это тремя мячами - Иван Олейников оформил дубль, а Мохамед Конате поставил установилокончательный счёт.
Итог матча - 3:1 в пользу «Ахмата», который одержал первую победу под руководством нового главного тренера Сергея Ташуева.
Ранее ФК «Урал» из Екатеринбурга обыграл московское «Торпедо» в матче третьего тура группового этапа Кубка России со счётом 1:0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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