«Ахмат» обыграл «Ростов» в Кубке России

Первыми на «Ахмат Арене» забили гости, подопечных Валерия Карпина вперёд вывел Роман Тугарев, реализовавший пенальти на 59 минуте. Хозяева же ответили на это тремя мячами - Иван Олейников оформил дубль, а Мохамед Конате поставил установилокончательный счёт.

Итог матча - 3:1 в пользу «Ахмата», который одержал первую победу под руководством нового главного тренера Сергея Ташуева.

Ранее ФК «Урал» из Екатеринбурга обыграл московское «Торпедо» в матче третьего тура группового этапа Кубка России со счётом 1:0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

