«Урал» обыграл «Торпедо» в матче Кубка России
ФК «Урал» из Екатеринбурга обыграл московское «Торпедо» в матче третьего тура группового этапа Кубка России.
Встреча прошла в столице Свердловской области и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на первой минуте игры забил игрок хозяев Алексей Каштанов.
После трёх туров «Урал» набрал 6 очков и находится на второй строчке в группе D, у «Торпедо» три очка и третья позиция. Также в этом квартете выступают набравший шесть очков московский ЦСКА и «Сочи» (0 очков), которые встретятся в столице 28 сентября.
Ранее питерский «Зенит» проиграл самарским «Крыльям Советов» в матче Кубка России по футболу со счётом 0:2, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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