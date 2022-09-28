«Урал» обыграл «Торпедо» в матче Кубка России

ФК «Урал» из Екатеринбурга обыграл московское «Торпедо» в матче третьего тура группового этапа Кубка России.

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Встреча прошла в столице Свердловской области и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на первой минуте игры забил игрок хозяев Алексей Каштанов.

После трёх туров «Урал» набрал 6 очков и находится на второй строчке в группе D, у «Торпедо» три очка и третья позиция. Также в этом квартете выступают набравший шесть очков московский ЦСКА и «Сочи» (0 очков), которые встретятся в столице 28 сентября.

Ранее питерский «Зенит» проиграл самарским «Крыльям Советов» в матче Кубка России по футболу со счётом 0:2, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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