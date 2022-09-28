Экс-футболист сборной России Билялетдинов получил повестку
Бронзовый призер Евро-2008 в составе футбольной сборной России Динияр Билялетдинов получил повестку в 37 лет. Об этом сообщил РИА Новости его отец Ринат Билялетдинов.
По словам мужчины, Динияр не служил, но проходил воинскую службу 19 лет назад, она была со спортивным уклоном. Отец экс-футболиста также отметил, что по закону призвать можно военнообязанного до 35 лет, а его сыну 37, это «какая-то несостыковка».
Данияр Билялетдинов, как отметил отец, намерен выяснить, правильно ли пришла ему повестка.
«Если бы была всеобщая мобилизация, тогда вопросов задавать не надо. А пока президент установил частичную, все должно быть по закону», - считает Ринат Билялетдинов.
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