Экс-футболист сборной России Билялетдинов получил повестку

Бронзовый призер Евро-2008 в составе футбольной сборной России Динияр Билялетдинов получил повестку в 37 лет. Об этом сообщил РИА Новости его отец Ринат Билялетдинов.

По словам мужчины, Динияр не служил, но проходил воинскую службу 19 лет назад, она была со спортивным уклоном. Отец экс-футболиста также отметил, что по закону призвать можно военнообязанного до 35 лет, а его сыну 37, это «какая-то несостыковка».

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Данияр Билялетдинов, как отметил отец, намерен выяснить, правильно ли пришла ему повестка.

«Если бы была всеобщая мобилизация, тогда вопросов задавать не надо. А пока президент установил частичную, все должно быть по закону», - считает Ринат Билялетдинов.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:Сборная России По ФутболуМобилизация
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