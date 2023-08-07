«Ахмат» одержал победу над «Сочи» в матче третьего тура Мир - РПЛ
7 августа 202300:01
Футбольный клуб «Ахмат» одолел «Сочи» в матче третьего тура Мир – РПЛ, сообщает «РЕН ТВ».
Игра прошла в Сочи на стадионе «Фишт». Матч завершился победой гостей - 2:1. Победный мяч был забит в первом тайме, уже в добавленное к нему время отличился Артем Тимофеев.
«Ахмат» и «Сочи» расположившись на 10-м и 11-м местах в турнирной таблице соответственно. В активе каждой из команд по три очка.
Ранее «Зенит» потерпел поражение в матче против «Динамо», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Ахмат» одержал победу над «Сочи» в матче третьего тура Мир - РПЛ
- В ДТП в Краснодарском крае погибли четыре человека
- Bloomberg: следующая встреча по Украине пройдет до саммита G20
- «Зенит» потерпел поражение в матче против «Динамо»
- ВСУ подтвердили ракетный удар по Чонгарскому мосту
- В Москве водитель насмерть сбил ребенка и скрылся
- Полковник Макгрегор: США создают коалицию для вторжения на Украину
- ВСУ обстреляли Днепрорудное в Запорожской области
- В Забайкалье задержан один из подозреваемых в нападении на участника СВО
- Калининградская «Балтика» одержала первую победу в РПЛ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru