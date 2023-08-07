«Ахмат» одержал победу над «Сочи» в матче третьего тура Мир - РПЛ

Игра прошла в Сочи на стадионе «Фишт». Матч завершился победой гостей - 2:1. Победный мяч был забит в первом тайме, уже в добавленное к нему время отличился Артем Тимофеев.

«Ахмат» и «Сочи» расположившись на 10-м и 11-м местах в турнирной таблице соответственно. В активе каждой из команд по три очка.

Ранее «Зенит» потерпел поражение в матче против «Динамо», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

