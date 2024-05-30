«Урал» объявил об уходе главного тренера Гончаренко

Екатеринбургский клуб поблагодарил 46-летнего специалиста за сотрудничество.

«Но с сожалением констатируем: выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. Команде нужны перемены», — отметил президент «Урала» Григорий Иванов.

Виктор Гончаренко возглавлял клуб с августа 2022 года. До этого специалист работал в «Урале» в качестве главного тренера в июне-сентябре 2015-го.

Ранее клуб со счетом 0:2 проиграл тольяттинскому «Акрону» в первом стыковом матче за право участвовать в Российской премьер-лиге в следующем сезоне, напоминает Ura.ru. Ответная игра запланирована на 1 июня, готовить «Урал» к решающему матчу будет Евгений Аверьянов.

