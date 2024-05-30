«Урал» объявил об уходе главного тренера Гончаренко
Главный тренер футбольного клуба «Урал» Виктор Гончаренко покинул свой пост, сообщили в пресс-службе команды.
Екатеринбургский клуб поблагодарил 46-летнего специалиста за сотрудничество.
«Но с сожалением констатируем: выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. Команде нужны перемены», — отметил президент «Урала» Григорий Иванов.
Виктор Гончаренко возглавлял клуб с августа 2022 года. До этого специалист работал в «Урале» в качестве главного тренера в июне-сентябре 2015-го.
Ранее клуб со счетом 0:2 проиграл тольяттинскому «Акрону» в первом стыковом матче за право участвовать в Российской премьер-лиге в следующем сезоне, напоминает Ura.ru. Ответная игра запланирована на 1 июня, готовить «Урал» к решающему матчу будет Евгений Аверьянов.
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