Дисквалифицированный за оскорбление судей тренер Калешин покинул ФК «Алания»

Главный тренер футбольного клуба «Алания» Евгений Калешин покинул свой пост. Об этом сообщила пресс-служба владикавказской команды.

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Клуб и 45-летний специалист расторгли контракт по обоюдному согласию.

«"Алания" благодарит Евгения Игоревича за проделанную работу и желает профессиональных успехов в дальнейшей карьере», — отметили в пресс-службе.

Калешин возглавлял футбольный клуб с декабря 2023 года. В текущем сезоне Первой лиги «Алания» заняла восьмое место по итогам 34 туров.

На минувшей неделе Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Калешина на месяц за оскорбление судей в матче против «СКА-Хабаровск». Также тренера оштрафовали на 150 тысяч рублей.

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ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
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