С 9 по 14 июля в Уфе пройдут летние Международные детские игры (МДИ), в которых примут участие 1200 спортсменов в возрасте 12-15 лет из 30 стран мира.

Впервые в истории соревнований, которые проходят под эгидой Международного олимпийского комитета, пройдет футбольный матч по «Футболу для дружбы». В сборные войдут участники МДИ независимо от пола и национальностей, а тренерами выступят ребят в возрасте 14-16 лет.

На мероприятие приедут юные послы детской социальной программы ПАО «Газпром» из Нидерландов, Китая, Индии, Боливии и России. Они не только проведут матч, но и расскажут о Девяти ценностях «Футбола для дружба» и вручат участникам Международных детских игр награду «За приверженность Девяти ценностям».

Напомним, «Футбол для дружбы» продвигает девять ключевых ценностей: здоровье, преданность, дружба, победа, равенство, мир, справедливость, честь и традиции. Программа насчитывает более шести тысяч участников из свыше 200 стран и более пяти миллионов сторонников, включая известных артистов, спортсменов и художников.

Ранее программа успешно завершила Седьмой сезон в испанской столице, где заполучила титул Guinness World Records за самую многонациональную футбольную тренировку в истории. Судья Guinness World Records Анна Луиз Орфорд, вручившая «Футболу для дружбы» официальный сертификат об установке рекорда, рассказала спецкору НСН, почему его будет очень трудно побить.

