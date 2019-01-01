Непобиваемый рекорд! Судья Guinness World Records оценила достижение «Футбола для дружбы»

Тренировка по футболу в рамках финальных мероприятий седьмого сезона программы «Футбол для дружбы» в Мадриде собрала самое большое в мире количество национальностей и завоевала титул Guinness World Records.



Отвечая на вопрос спецкора НСН, судья Guinness World Records Анна Луиз Орфорд, вручившая «Футболу для дружбы» официальный сертификат об установке рекорда, заявила, что его будет очень сложно побить.



«Я думаю, что этот рекорд будет невероятно сложным для того, чтобы его побить, потому что объединить столько разных национальностей в одном месте невероятно сложно. Поэтому я думаю, что этот рекорд продержится долгое время», - сказала судья Guinness World Records.



Анна Луиз Орфорд добавила, что фиксирует рекорды уже 10 лет и в рамках этой работы проехала весь мир, но рекорд, установленный участниками «Футбола для дружбы» стал одним из её любимых.



«У нас на поле было 57 национальностей из разных стран, которые в политической сфере не всегда работают вместе, но здесь все дети работали вместе, командой. Они становились лучше как команда. Для меня было такой радостью, таким удовольствием это видеть. Что мы все можем быть разными, но на футбольном поле мы все одинаковые», - передает слова судьи спецкор НСН.



Отметим, что тренировку, в которой приняли участие представители 57 национальностей, провели глава Футбольной академии Бареселона Микель Пуч и Джозеп Гамбао, бывший тренер юношеской сборной Футбольного клуба Барселона.