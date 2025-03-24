Юные футболисты устроили массовую драку на детском турнире в Мытищах
24 марта 202518:47
Массовая драка юных футболистов произошла на детском турнире Дмитрия Аленичева в Мытищах. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против», который опубликовал видео инцидента.
Уточняется, что конфликт, который завершился дракой, произошёл во время матча команды игроков 2010 года рождения.
По словам родителей, причиной потасовки стало «ужасное судейство».
Ранее массовая драка произошла между футбольными фанатами на матче в городе Нзерекоре в Гвинее, в результате погибли десятки людей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru