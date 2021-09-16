Умерла экс-рекордсменка мира в беге на 400 метров с барьерами Маргарита Пономарева

Российская легкоатлетка Маргарита Пономарева умерла на 59-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

Умер легендарный советский метатель молота, действующий рекордсмен мира

В федерации выразили соболезнования близким спортсменки. Причина ее смерти не называется.

Пономарева в 1984 году установила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами, преодолев дистанцию за 53,58 секунды.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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