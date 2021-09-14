Умер легендарный советский метатель молота, действующий рекордсмен мира

Советский легкоатлет, метатель молота, двукратный олимпийский чемпион Юрий Седых умер на 67 году жизни. Об этом информирует Всероссийская федерация легкой атлетики.

Как уточнили в ВФЛА, смерть наступила сегодня рано утром в результате сердечного приступа. «На 67-м году оборвалась жизнь одного из величайших спортсменов в истории советской легкой атлетики», - отмечается в сообщении федерации.

Родился будущий Заслуженный мастер спорта СССР в городе Новочеркасске Ростовской области. Первое «золото» Олимпиады он завоевал на играх 1976 года в Монреале в возрасте 21 года. Вторую высшую награду он добыл на домашней Олимпиаде-80 в Москве.

Седых также стал серебряным призёром олимпийских игр 1988 года в Сеуле. Метатель молота трижды становится чемпионом Европы, а на закате спортивной карьеры в 1991 сумел выиграть титул чемпиона мира.

При этом Юрий Седых остаётся автором мирового рекорда, который он установил 30 августа 1986 года на чемпионате Европы в Штутгарте. Его результат 86,74 метра уже 35 лет никто не может превзойти.

Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования семье, близким и всему легкоатлетическому сообществу.

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Фото: facebook.com/rusaf.official
ТЕГИ:СпортсменыСмертьЛегкая Атлетика
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