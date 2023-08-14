Умер 21-летний российский хоккеист Родион Амиров

Два года назад у нападающего обнаружили опухоль головного мозга. В апреле 2022 года Амиров прошел курс лечения в Германии. После этого он вернулся в Уфу и подписал соглашение с «Салаватом Юлаевым».

«Родион решил не думать о плохом, он наслаждался каждым днем, встречая его с тем же позитивным настроем, который он демонстрировал на протяжении всей хоккейной карьеры», - написал Мильштейн на своей странице в Twitter (заблокирован в РФ).

Ранее в возрасте 29 лет умер самый высокий баскетболист России Николай Рогожкин. Он выступал за клуб 3х3 «Грязные парни», передает «Радиоточка НСН».

