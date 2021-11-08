Умерла 21-летняя российская волейболистка
Игрок волейбольного клуба «Уфимочка-УГНТУ» Алия Хамбикова умерла в возрасте 21 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы волейбольного клуба «Урал».
Причиной смерти стала тяжелая болезнь девушки.
Хамбикова была студенткой Казанского училища олимпийского резерва. Спортсменка много раз побеждала и занимала призовые места на всероссийских и региональных чемпионатах. Последний раз девушка вышла на волейбольную площадку в начале октябре.
Команда «Уфимочка-УГНТУ», за которую она играла, выступает во втором по силе дивизионе чемпионата России.
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