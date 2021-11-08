Умерла 21-летняя российская волейболистка

Хамбикова была студенткой Казанского училища олимпийского резерва. Спортсменка много раз побеждала и занимала призовые места на всероссийских и региональных чемпионатах. Последний раз девушка вышла на волейбольную площадку в начале октябре.

Команда «Уфимочка-УГНТУ», за которую она играла, выступает во втором по силе дивизионе чемпионата России.