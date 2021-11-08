Умер актер из сериала «След» Виктор Гунин

«Ты был самый честный, самый правдивый, самый настоящий. И на сцене и в жизни. Пусть земля тебе будет пухом <...> Ушел огромный, хоть многим и неизвестный артист», — написал Гаркави на портале «Кино-Театр.ру».

Причина смерти Гунина не уточняется, пишет Газета.ру.

Виктор Гунин — выпускник Воронежского государственного института искусств. Артист служил в Московском государственном театре киноактера, известен по ролям в сериалах «Кулагин и партнеры», «След», «Кодекс чести», отмечают Известия.

