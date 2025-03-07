Умер Вадим Храповицкий, бывший футболист и тренер петербургского «Зенита»

В возрасте 89 лет ушел из жизни Вадим Храповицкий, ветеран петербургского «Зенита». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Храповицкий играл за «Зенит» с 1957 по 1964 год, оставив значительный след в истории клуба. Помимо этого, он выступал ленинградские «Трудовые резервы», «Авангард», петрозаводский ОДО и карагандинский «Шахтер».

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Впоследствии Храповицкий стал тренером. Он входил в тренерский штаб «Зенита» в период с 1976 по 1981 год и затем в 1988-1989 годах.

«Зенит» выразил благодарность за вклад Храповицкого в развитие клуба и подчеркнул его важность для команды, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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