Умер Вадим Храповицкий, бывший футболист и тренер петербургского «Зенита»

В возрасте 89 лет ушел из жизни Вадим Храповицкий, ветеран петербургского «Зенита». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Храповицкий играл за «Зенит» с 1957 по 1964 год, оставив значительный след в истории клуба. Помимо этого, он выступал ленинградские «Трудовые резервы», «Авангард», петрозаводский ОДО и карагандинский «Шахтер».