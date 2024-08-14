Умер трехкратный чемпион мира по биатлону Ушаков

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков скончался на 77 году жизни. Некролог опубликовал Союз биатлонистов России на своём сайте. Спортсмен побеждал на мировых первенствах в 1970, 1974 и 1977 годах в эстафетах 4 × 7,5 километров.

Он также два раза становился чемпионом СССР, три раза принимал участие в зимних олимпийских играх. На протяжении 13 лет его постоянно включали в состав сборной команды Советского Союза.

Биатлонные тренеры призвали убрать Дмитрия Губерниева из эфира

Александр Ушаков – уроженец Удмуртии. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после завершения спортивной карьеры он много лет преподавал на кафедре физического воспитания военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге.

Союз биатлонистов России выразил соболезнования родным и близким Александра Ушакова.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: biathlonrus.com
ТЕГИ:СпортсменыСмертьБиатлон

Горячие новости

Все новости

партнеры