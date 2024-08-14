Умер трехкратный чемпион мира по биатлону Ушаков

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков скончался на 77 году жизни. Некролог опубликовал Союз биатлонистов России на своём сайте. Спортсмен побеждал на мировых первенствах в 1970, 1974 и 1977 годах в эстафетах 4 × 7,5 километров.

Он также два раза становился чемпионом СССР, три раза принимал участие в зимних олимпийских играх. На протяжении 13 лет его постоянно включали в состав сборной команды Советского Союза.