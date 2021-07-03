Умер тренер олимпийских чемпионок Лысенко и Подкопаевой
Тренер по спортивной гимнастике Олег Остапенко скончался на 78 году жизни, сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России (ФГСР).
О причинах смерти Остапенко не сообщается.
«Олег Васильевич являлся одним из самых авторитетных и знаковых тренеров в мировой женской спортивной гимнастике. Федерация спортивной гимнастики России выражает соболезнования родным, близким, друзьям и ученикам Олега Васильевича», - сказано в заявлении.
Олег Остапенко тренировал двукратных олимпийских чемпионок россиянок Татьяну Лысенко (1992) и Лилию Подкопаевой (1996). Российский тренер работал кроме сборной страны с командами других государств – Бразилии, Белоруссии и Украины.
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