Умер художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сличенко

Народный артист СССР, актёр и режиссер, художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сличенко умер в возрасте 86 лет, сообщается на сайте театра.

«Звезда Николая Сличенко всегда будет сиять на небосклоне в созвездии «Тельца», память о нём мы навсегда сохраним в наших сердцах», – говорится в сообщении.

Причина смерти не уточняется, а дату прощания с артистом объявят позже.

Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. В возрасте 16 лет его приняли во вспомогательный состав единственного в мире цыганского театра «Ромэн», художественным руководителем которого он стал в 1977 году.

На счету Сличенко более 60 ролей в десятках художественных и телевизионных фильмов. В 1987 году за постановку и исполнение роли в театрализованном представлении «Мы - цыгане» в МЦТ «Ромэн» был удостоен Госпремии СССР.

Ранее в возрасте 76 лет от последствий коронавируса умер советский и российский музыкант, основатель группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов, сообщает RT.

