Умер тренер Исинбаевой Евгений Трофимов
Заслуженный тренер России, наставник двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой Евгений Трофимов умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщила Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).
Причина смерти Трофимова не уточняется.
В федерации указали, что тренер воспитал большое количество победителей и призеров всероссийских и международных турниров.
«Но самой известной его ученицей является... двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом Елена Исинбаева», — отметили в ВФЛА.
Евгений Трофимов родился в 1944 году, окончил Волгоградский государственный институт физической культуры, специалист тренировал прыгунов с шестом. В 1997-2006 и 2010-2013 годах был личным тренером Елены Исинбаевой. Кроме того, Трофимов работал с легкоатлетами Натальей Демиденко, Антоном Ивакиным, Виктором Козлитиным.
Ранее в возрасте 71 года умер экс-главный тренер сборной России по волейболу Даниэле Баньоли.
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