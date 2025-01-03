Умер тренер Исинбаевой Евгений Трофимов

Заслуженный тренер России, наставник двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой Евгений Трофимов умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщила Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).

Причина смерти Трофимова не уточняется.

В федерации указали, что тренер воспитал большое количество победителей и призеров всероссийских и международных турниров.

«Но самой известной его ученицей является... двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом Елена Исинбаева», — отметили в ВФЛА.

Евгений Трофимов родился в 1944 году, окончил Волгоградский государственный институт физической культуры, специалист тренировал прыгунов с шестом. В 1997-2006 и 2010-2013 годах был личным тренером Елены Исинбаевой. Кроме того, Трофимов работал с легкоатлетами Натальей Демиденко, Антоном Ивакиным, Виктором Козлитиным.

Ранее в возрасте 71 года умер экс-главный тренер сборной России по волейболу Даниэле Баньоли.

