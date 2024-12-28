Умер бывший главный тренер «Динамо» и сборной РФ по волейболу Даниэле Баньоли

Экс-главный тренер сборной России по волейболу Даниэле Баньоли умер в возрасте 71 года. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации волейбола Италии.

Как пишет портал World of Volley, специалист скончался после долгой борьбы с болезнью.

Даниэле Баньоли тренировал мужскую сборную РФ по волейболу в 2009-2010 годах. Кроме того, тренер возглавлял московский клуб «Динамо» (2007—2009 годы) и уфимский «Динамо-Урал» (2017—2018). В последние годы Баньоли работал в итальянской команде «Каллипо».

Ранее стало известно о смерти бывшего вратаря челябинского хоккейного клуба «Трактор», тренера магнитогорского «Металлурга» Виктора Королева, напоминает Ura.ru.

