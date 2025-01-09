Умер четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Валентин Хардин

Четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной СССР Валентин Хардин умер в возрасте 86 лет. Об этом заявили в Федерации хоккея с мячом РФ.

«Печальное известие пришло из Екатеринбурга — 7 января... скончался четырехкратный чемпион мира и заслуженный мастер спорта СССР Валентин Хардин», — отметили в организации.

Причина смерти спортсмена не уточняется. Федерация выразила соболезнования близким Хардина.

Валентин Хардин родился в 1938 году в Кирове. За свою карьеру игрок выступал за кировскую «Родину», екатеринбургский «Уралхиммаш», «СКА-Свердловск». Хардин был шестикратным чемпионом СССР, четырежды становился чемпионом мира (в 1961, 1963, 1965, 1967 годах), завоевал Кубок европейских чемпионов в 1974 году. После завершения карьеры игрока спортсмен был тренером «СКА-Свердловск» и занимался судейством.

Ранее на 84-м году жизни умер трехкратный чемпион СССР по хоккею в составе московского «Спартака» Валерий Кузьмин.

