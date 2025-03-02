Умер трехкратный олимпийский чемпион Буйвайсар Сайтиев

По информации «Baza», Сайтиев скончался в одной из московских больниц. Предварительная причина смерти - остановка сердца.

Как сообщает Baza, Сайтиев был госпитализирован в одну из московских больниц 2 марта днем с подозрением на отравление. Ему стало плохо, когда он находился во дворе своего дома. Сначала к нему на помощь пришел местный дворник, а потом и консьерж, вызвавший скорую.

Спустя несколько часов Сайтиев скончался в одной из московских больниц. Он немного не дожил до своего дня рождения - 11 марта 2025 года ему бы исполнилось 50 лет.

Буйвайсар родился в дагестанском Хасавюрте, хотя по национальности он чеченец. Место рождения предопределило и спортивное направление. Многие мальчишки в Дагестане выбирают борьбу и мечтают о победах на мировом уровне. Бувайсар не стал исключением и с шести лет стал заниматься в спортивной секции вольной борьбы.

В 1996 году он впервые участвовал в Олимпиаде в Атланте и сразу взял золото в весе до 74 кг, одолев олимпийского чемпиона 1992 года Пак Чан Сон из Южной Кореи со счётом 5:0. С 1995 по 2000 год Бувайсар не проиграл ни одной схватки. В коллекции спортсмена три олимпийские золотые медали. В 2009 году он объявил о завершении карьеры.

По завершению спортивной карьеры борец пошел в политику, став депутатом Государственной думы Седьмого созыва. Работал в комитете по физической культуре и спорту. В родном Хасавюрте основал спортивный комплекс, где могут заниматься юные спортсмены. Сайтиев был отмечен многими правительственными наградами, включая Орден Дружбы, Орден Почета и другие.

