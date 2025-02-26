Умерла звезда «Евротура» и «Сплетницы» Мишель Трахтенберг

Звезда сериалов «Сплетница» и «Баффи - истребительница вампиров» Мишель Трахтенберг скончалась в возрасте 39 лет, пишет New York Post.



За свою карьеру Трахтенберг также сыграла роль Дженни в культовом фильме нулевых «Евротур».

Тело актрисы нашла ее мать в 51-этажном элитном жилом комплексе One Columbus Place в районе Сентрал-Парк-Саут на Манхэттене. По данным источников издания, Трахтенберг недавно перенесла операцию по пересадке печени.



За последние месяцы актриса опубликовала серию тревожных фотографий в свои соцсети. На них она выглядит изможденной и хрупкой. Поклонники стали подозревать актрису в потери веса или употреблении наркотиках.

