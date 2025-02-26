Умерла звезда «Евротура» и «Сплетницы» Мишель Трахтенберг
Звезда сериалов «Сплетница» и «Баффи - истребительница вампиров» Мишель Трахтенберг скончалась в возрасте 39 лет, пишет New York Post.
За свою карьеру Трахтенберг также сыграла роль Дженни в культовом фильме нулевых «Евротур».
Тело актрисы нашла ее мать в 51-этажном элитном жилом комплексе One Columbus Place в районе Сентрал-Парк-Саут на Манхэттене. По данным источников издания, Трахтенберг недавно перенесла операцию по пересадке печени.
За последние месяцы актриса опубликовала серию тревожных фотографий в свои соцсети. На них она выглядит изможденной и хрупкой. Поклонники стали подозревать актрису в потери веса или употреблении наркотиках.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: Путину придется пойти на уступки в вопросе Украины
- Умерла звезда «Евротура» и «Сплетницы» Мишель Трахтенберг
- Трамп анонсировал введение 25% пошлин на товары из ЕС
- ВС РФ освобождают последние участки ЛНР и продолжают продвижение в ДНР
- Трамп заявил, что США не предоставят Украине значительных гарантий безопасности
- Два человека пострадали при падении подъемного крана на стройке под Калининградом
- МОК принял отставку президента Томаса Баха с поста члена организации
- Трамп: Взаимодействие с Россией идет «очень хорошо»
- Росстат: В январе производство легковых автомобилей в РФ выросло на 20%
- Трамп подтвердил визит Зеленского в США 28 февраля для подписания соглашения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru