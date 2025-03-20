Умер гонщик и основатель команды «Формулы 1» Эдди Джордан

Они уточнили, что причиной смерти стала болезнь - с 2024 года Джордан боролся с раком. Отмечается, что он скончался в Кейптауне «в окружении семьи».

«Мы глубоко опечалены известием о внезапной кончине Эдди Джордана... Он был главным героем целой эпохи «Формулы 1», и его будет очень не хватать», - заявил президент и гендиректор «Королевских гонок» Стефано Доменикали.

Джордан основал свою команду в 1991 году, в 1999 году она завоевала Кубок конструкторов. В 2005 он продал её российской компании Midland, а 2007 году её купила компания Spyker. Затем коллектив превратился в Force India F1. В настоящее время это команда Aston Martin F1.

Ранее в Австралии стартовал 75-й чемпионат «Формулы 1». Победителем первого Гран-при сезона стал Ландо Норрис из McLaren, сообщает RT.

