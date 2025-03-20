Умер гонщик и основатель команды «Формулы 1» Эдди Джордан
Кавалер ордена Британской империи, британский гонщик, основатель и владелец команды «Джордан» в «Формуле 1» Эдди Джордан умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщили члены его семьи.
Они уточнили, что причиной смерти стала болезнь - с 2024 года Джордан боролся с раком. Отмечается, что он скончался в Кейптауне «в окружении семьи».
«Мы глубоко опечалены известием о внезапной кончине Эдди Джордана... Он был главным героем целой эпохи «Формулы 1», и его будет очень не хватать», - заявил президент и гендиректор «Королевских гонок» Стефано Доменикали.
Джордан основал свою команду в 1991 году, в 1999 году она завоевала Кубок конструкторов. В 2005 он продал её российской компании Midland, а 2007 году её купила компания Spyker. Затем коллектив превратился в Force India F1. В настоящее время это команда Aston Martin F1.
Ранее в Австралии стартовал 75-й чемпионат «Формулы 1». Победителем первого Гран-при сезона стал Ландо Норрис из McLaren, сообщает RT.
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