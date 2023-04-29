Умер актер Сергей Колесников

По ее словам, артист ушел из жизни в субботу, 29 апреля, утром. Причины смерти пока не раскрываются.



Колесников играл в театре и кино, снимался во многих фильмах, в частности, в «Крепком Орешке» с Брюсом Уиллисом и «Сердце Пармы». Артист также занимался озвучкой игр и долгое время вел передачу «Фазенда» на Первом канале, передает «Радиоточка НСН».

