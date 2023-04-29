Умер актер Сергей Колесников
29 апреля 202311:45
На 69-м году жизни умер актер Сергей Колесников, сообщает РИА Новости со ссылкой на супругу артиста.
По ее словам, артист ушел из жизни в субботу, 29 апреля, утром. Причины смерти пока не раскрываются.
Колесников играл в театре и кино, снимался во многих фильмах, в частности, в «Крепком Орешке» с Брюсом Уиллисом и «Сердце Пармы». Артист также занимался озвучкой игр и долгое время вел передачу «Фазенда» на Первом канале, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 548 / сут.
Умерли
398 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 775 / сут.
- Аксенов: над Крымом сбили два беспилотника
- Умер актер Сергей Колесников
- «Наркоманские бредни»: Медведев отреагировал на заявления Зеленского по Крыму
- Пригожин предложил работу уволенному из Минобороны Мизинцеву
- «Там Ленин лежит»: Пригожин развеял страхи о развороте ЧВК «Вагнер» на Москву
- В Госдуме предложили брать деньги на СВО с богатых россиян
- Четыре цистерны с топливом повреждены в результате атаки дронов на бухту Севастополя
- В Госдуме призвали главу Росавиации перестать «душить» малую авиацию или уйти в отставку
- Псковская область откажется от проведения парадов в честь Дня Победы
- Пожар в Севастополе не повлияет на снабжение города топливом
28 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru