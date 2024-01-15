Умер самый успешный тренер футбольного чемпионата Израиля Дрор Каштан

Причины смерти тренера не называются.

Дрор Каштан начал карьеру футболиста в 1962 году, выступал за клубы «Хапоэль» из Петах-Тиквы и Кфар-Савы, в последнем в 1977-м специалист начал работу в качестве тренера.

За свою карьеру Каштан рекордные шесть раз приводил свои команды к победе в чемпионате Израиля, шесть раз становился обладателем Кубка страны, трижды завоевал Кубок израильской лиги.

Ранее стало известно о смерти чемпиона мира по футболу 1974 году Франца Беккенбауэра, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

