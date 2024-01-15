Умер самый успешный тренер футбольного чемпионата Израиля Дрор Каштан
Бывший главный тренер сборной Израиля по футболу, самый титулованный специалист в истории первенств страны Дрор Каштан умер на 80-м году жизни. Об этом сообщила Израильская футбольная ассоциация.
Причины смерти тренера не называются.
Дрор Каштан начал карьеру футболиста в 1962 году, выступал за клубы «Хапоэль» из Петах-Тиквы и Кфар-Савы, в последнем в 1977-м специалист начал работу в качестве тренера.
За свою карьеру Каштан рекордные шесть раз приводил свои команды к победе в чемпионате Израиля, шесть раз становился обладателем Кубка страны, трижды завоевал Кубок израильской лиги.
Ранее стало известно о смерти чемпиона мира по футболу 1974 году Франца Беккенбауэра, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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