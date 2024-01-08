Умер чемпион мира по футболу 1974 году Франц Беккенбауэр
8 января 202419:46
Бывший футболист сборной ФРГ по футболу Франц Беккенбауэр умер на 79-м году жизни, передает информационное агентство DPA.
СМИ ссылается на семью футболиста. Причина смерти не называются.
В 1974 году Беккенбауэр стал чемпионом мира, в 1972-м — чемпионом Европы. Он провел свыше 400 матчей за мюнхенскую «Баварию».
Бразильский футболист и тренер Марио Загалло умер на 93-м году жизни. Он четырежды выигрывал чемпионат мира в разных статусах, в том числе как тренер и помощник тренера, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru