Умер самый молодой игрок в истории «Манчестер Юнайтед» Дэвид Гаскелл

Бывший вратарь футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Дэвид Гаскелл умер на 85-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе английской команды.

Отмечается, что экс-игрок клуба тяжело болел.

«Дэйв Гаскелл оставил после себя не только замечательное спортивное наследие, но и непреходящий пример доброты, преданности и скромности», — указано в сообщении.

Экс-голкипер был самым молодым игроком в истории «Манчестер Юнайтед»: Гаскелл дебютировал в основном составе клуба в октябре 1956 года, спортсмену было 16 лет и 19 дней. Тогда игрок, пришедший как зритель на матч за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити», заменил травмированного вратаря Рэя Вуда. Гаскелл помог команде завоевать награду, одержав победу со счетом 1:0. Голкипер выступал за «Манчестер Юнайтед» до 1968 года. Позже Гаскелл играл за «Уиган» и «Рексем».

Ранее в Бразилии умер 16-летний вратарь Эдсон Лопес Гама, который отбил пенальти грудью во время футбольной тренировки.

