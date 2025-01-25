Умер самый молодой игрок в истории «Манчестер Юнайтед» Дэвид Гаскелл
Бывший вратарь футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Дэвид Гаскелл умер на 85-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе английской команды.
Отмечается, что экс-игрок клуба тяжело болел.
«Дэйв Гаскелл оставил после себя не только замечательное спортивное наследие, но и непреходящий пример доброты, преданности и скромности», — указано в сообщении.
Экс-голкипер был самым молодым игроком в истории «Манчестер Юнайтед»: Гаскелл дебютировал в основном составе клуба в октябре 1956 года, спортсмену было 16 лет и 19 дней. Тогда игрок, пришедший как зритель на матч за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити», заменил травмированного вратаря Рэя Вуда. Гаскелл помог команде завоевать награду, одержав победу со счетом 1:0. Голкипер выступал за «Манчестер Юнайтед» до 1968 года. Позже Гаскелл играл за «Уиган» и «Рексем».
Ранее в Бразилии умер 16-летний вратарь Эдсон Лопес Гама, который отбил пенальти грудью во время футбольной тренировки.
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