Умер олимпийский чемпион по гандболу, экс-тренер сборной РФ Эдуард Кокшаров

Чемпион мира по гандболу, олимпийский чемпион в составе сборной России Эдуард Кокшаров умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщил белорусский клуб «Мешков Брест».

«На 51-м году скоропостижно ушел из жизни главный тренер нашего гандбольного клуба... Эдуард Александрович Кокшаров», - рассказали в пресс-службе команды.

В клубе отметили, что специалист оставил «яркий след в команде и в сердцах всех, кто его знал».

Эдуард Кокшаров родился в Краснодаре, начал заниматься гандболом в 1984 году в местной спортивной школе. В период игровой карьеры он представлял в том числе краснодарский СКИФ и словенский «Целе». Как игрок сборной России по гандболу Кокшаров стал победителем Олимпиады 2000 года и бронзовым призером Игр 2004 года.

В качестве тренера спортсмен работал в том числе с женскими клубами - македонским «Вардаром» и российским «Ростов-Доном». Кроме того, в 2017-2020 годы Кокшаров возглавлял гандбольную сборную России.

