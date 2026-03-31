Умер олимпийский чемпион по гандболу, экс-тренер сборной РФ Эдуард Кокшаров
Чемпион мира по гандболу, олимпийский чемпион в составе сборной России Эдуард Кокшаров умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщил белорусский клуб «Мешков Брест».
«На 51-м году скоропостижно ушел из жизни главный тренер нашего гандбольного клуба... Эдуард Александрович Кокшаров», - рассказали в пресс-службе команды.
В клубе отметили, что специалист оставил «яркий след в команде и в сердцах всех, кто его знал».
Эдуард Кокшаров родился в Краснодаре, начал заниматься гандболом в 1984 году в местной спортивной школе. В период игровой карьеры он представлял в том числе краснодарский СКИФ и словенский «Целе». Как игрок сборной России по гандболу Кокшаров стал победителем Олимпиады 2000 года и бронзовым призером Игр 2004 года.
В качестве тренера спортсмен работал в том числе с женскими клубами - македонским «Вардаром» и российским «Ростов-Доном». Кроме того, в 2017-2020 годы Кокшаров возглавлял гандбольную сборную России.
Ранее на 88-м году жизни умер заслуженный тренер РФ по теннису Владимир Камельзон.
Горячие новости
- Иммунолог заявил, что предрасположенность к аллергии передается по наследству
- Песков заявил, что России нужно не перемирие, а мир на Украине
- Вирусолог сообщила о росте заболеваемости новым субтипом COVID-19
- «Хотят дистанцироваться»: Почему Гагариной не дают выступать в Казахстане
- Пасынок Стаса Намина получил 18 лет колонии за двойное убийство
- Вирусолог раскрыла, как отличить аллергию от простуды
- Лавров заявил о тяжелейшем кризисе в отношениях России с Западом
- Путин и ас-Сиси обсудили Ближний Восток и двусторонние отношения
- Человек пострадал при атаке ВСУ на здание правительства Белгородской области
- Умер олимпийский чемпион по гандболу, экс-тренер сборной РФ Эдуард Кокшаров