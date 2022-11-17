Умер олимпийский чемпион по фигурному катанию, президент ФФККР Александр Горшков

«Александр Георгиевич умер. Соревнования в Самаре в рамках 5-го этапа Гран-при России не отменяют, они уже идут», — рассказала пресс-атташе.

В свою очередь, генеральный директор ФФККР Александр Коган в беседе с ТАСС назвал смерть Горшкова огромной потерей, подчеркнув, что «вся семья российских фигуристов, тренеров, специалистов скорбит вместе с его семьей».

Александр Горшков был первым в истории СССР олимпийским чемпионом в танцах на льду. В 1976 году в паре с Людмилой Пахомовой спортсмен завоевал главную награду Олимпиады в австрийском Инсбруке. Горшков имел звания заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера СССР, заслуженного работника физической культуры РФ. С 2010 года прославленный спортсмен возглавлял Федерацию фигурного катания на коньках России, пишет RT.

