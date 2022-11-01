Умер 33-летний боец ММА Александр Писарев

«Не передать словами степень утраты. Александр Писарев - эталон дружбы, порядочности и мужества русского человека. <...> Покойся с миром, наш брат», — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала Mash, Писарев умер от отравления арбузом. Отмечается, что спортсмена госпитализировали 30 октября. Жена Писарева находится в больнице.

Александр Писарев — чемпион Москвы по рукопашному бою и грэпплингу, чемпион Центрального федерального округа по ММА, финалист чемпионата Европы по ММА. Спортсмен принимал участие в турнирах АМС Fight Nights Global и RCC, в течение своей карьеры он провел пять поединков, одержав три победы при двух поражениях.

