Умер 33-летний боец ММА Александр Писарев
Российский боец ММА Александр Писарев скончался в возрасте 33 лет. Об этом сообщила команда спортсмена «Томагавк» в соцсети «Вконтакте».
«Не передать словами степень утраты. Александр Писарев - эталон дружбы, порядочности и мужества русского человека. <...> Покойся с миром, наш брат», — говорится в публикации.
По данным Telegram-канала Mash, Писарев умер от отравления арбузом. Отмечается, что спортсмена госпитализировали 30 октября. Жена Писарева находится в больнице.
Александр Писарев — чемпион Москвы по рукопашному бою и грэпплингу, чемпион Центрального федерального округа по ММА, финалист чемпионата Европы по ММА. Спортсмен принимал участие в турнирах АМС Fight Nights Global и RCC, в течение своей карьеры он провел пять поединков, одержав три победы при двух поражениях.
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