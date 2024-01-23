Умер олимпийский чемпион по баскетболу 1972 года Анатолий Поливода
Олимпийский чемпион 1972 года по баскетболу в составе сборной СССР Анатолий Поливода умер на 77-м году жизни. Об этом сообщила Федерация баскетбола Украины.
Причины смерти спортсмена не называются.
Поливода в составе сборной СССР выиграл Олимпиаду 1972 года в Мюнхене, команда одержала победу над соперниками из США со счетом 51:50, пишет RT. Кроме того, баскетболист был обладателем бронзы Игр 1968 года в Мехико, чемпионом мира 1967 года и трехкратным чемпионом Европы (1967, 1969, 1971 годов).
Перед финалом турнира Олимпиады-1972 спортсмен перенес сердечный приступ и наблюдал за решающим поединком с трибун. Позже врачи диагностировали у Поливоды врожденный синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта.
Ранее стало известно о смерти бывшего защитника сборной Украины и московского ЦСКА Богдана Шершуна, футболисту было 42 года, напоминает телеканал «360».
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