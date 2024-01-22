Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии по футболу Рива
На 80-м году жизни умер лучший бомбардир в истории итальянской футбольной сборной Луиджи Рива, сообщило информационное агентство ANSA.
Рива выступал в составе сборной Италии с 1965 по 1974 годы. Он провел на поле 42 матча, в которых забил 35 голов.
В составе итальянской сборной Рива в 1968 году стал чемпионом Европы, а в 1970-м — серебряным призером чемпионата мира.
Ранее в возрасте 78 лет умер бывший футболист сборной ФРГ по футболу и чемпион мира 1974 года Франц Беккенбауэр. Он провел около 400 матчей за мюнхенскую «Баварию», отмечает «Радиоточка НСН».
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