Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии по футболу Рива

Рива выступал в составе сборной Италии с 1965 по 1974 годы. Он провел на поле 42 матча, в которых забил 35 голов.

В составе итальянской сборной Рива в 1968 году стал чемпионом Европы, а в 1970-м — серебряным призером чемпионата мира.

Ранее в возрасте 78 лет умер бывший футболист сборной ФРГ по футболу и чемпион мира 1974 года Франц Беккенбауэр. Он провел около 400 матчей за мюнхенскую «Баварию», отмечает «Радиоточка НСН».

