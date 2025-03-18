Умер обладатель Кубка Гагарина Федор Малыхин
Российский хоккеист Фёдор Малыхин умер в возрасте 34 лет. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Причина смерти не уточняется.
Малыхин играл на позиции центрального нападающего. Он выступал за клубы «Автомобилист», «Трактор», «Спартак», «Витязь» и «Авангард», а также за «Ак Барс», в составе которого в сезоне 2017/2018 выиграл Кубок Гагарина.
Всего Малыхин сыграл в КХЛ 548 матчей, набрав 220 очков (107+113).
«Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким Фёдора Малыхина», - говорится в сообщении.
Ранее в возрасте 33 лет умер регбист московского «Спартака» Андрей Черемных, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru