Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Марсель Бонин

Бывший игрок Национальной хоккейной лиги канадский нападающий Марсель Бонин умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

Причина смерти спортсмена не уточняется.

Марсель Бонин начал игровую карьеру в клубе «Квебек Айс» в 1951 году, впоследствии играл за «Детройт Ред Уингз», «Бостон Брюинз», «Монреаль Канадиенс». Нападающий четырежды становился обладателем Кубка Стэнли: в 1955, 1958, 1959, 1960 годах. В НХЛ Бонин провел 454 игры. Игрок завершил карьеру из-за травмы спины в 1962 году.

Ранее на 90-м году жизни умер экс-хоккеист, тренер и руководитель клуба «Калгари Флэймз», четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Эл Макнил.

