Умер многократный чемпион СССР по хоккею с мячом Виктор Ломанов
Заслуженный тренер РСФСР и СССР, мастер спорта Виктор Ломанов умер на 72-м году жизни, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).
Отмечается, что прощание с Ломановым пройдет 4 ноября на Шинном кладбище в Красноярске. ФХМР выразила его близким и родным глубокие соболезнования.
Причины смерти заслуженного тренера не указываются.
Виктор Ломанов стал победителем Кубка европейских чемпионов в составе красноярского «Енисея» в качестве игрока и двукратным чемпионом СССР. В 1981 году из-за травмы спины он завершил карьеру. В качестве тренера Ломанов еще четыре раза сделал «Енисей» чемпионом СССР, дважды выиграл Кубок европейских чемпионов и один раз – Кубок мира, передает «Радиоточка НСН».
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