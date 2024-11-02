Умер многократный чемпион СССР по хоккею с мячом Виктор Ломанов

Причины смерти заслуженного тренера не указываются.

Виктор Ломанов стал победителем Кубка европейских чемпионов в составе красноярского «Енисея» в качестве игрока и двукратным чемпионом СССР. В 1981 году из-за травмы спины он завершил карьеру. В качестве тренера Ломанов еще четыре раза сделал «Енисей» чемпионом СССР, дважды выиграл Кубок европейских чемпионов и один раз – Кубок мира, передает «Радиоточка НСН».

