Умер лучший футболист чемпионата мира 1990 года Сальваторе Скиллачи
18 сентября 202412:44
Бывший игрок сборной Италии по футболу Сальваторе Скиллачи умер на 60-м году жизни. Об этом пишет ANSA.
Агентство напомнило, что в 2022 году у спортсмена обнаружили рак толстой кишки. В сентябре Скиллачи госпитализировали в больницу Палермо, где он скончался.
Сальваторе Скиллачи выступал как форвард за итальянские команды «Мессина», «Ювентус», «Интер» и японский «Джубило Ивата». Футболист участвовал в чемпионате мира 1990 года в составе сборной Италии, стал бронзовым призером турнира и получил приз как лучший футболист и бомбардир первенства.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru