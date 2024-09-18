Умер лучший футболист чемпионата мира 1990 года Сальваторе Скиллачи

Агентство напомнило, что в 2022 году у спортсмена обнаружили рак толстой кишки. В сентябре Скиллачи госпитализировали в больницу Палермо, где он скончался.

Сальваторе Скиллачи выступал как форвард за итальянские команды «Мессина», «Ювентус», «Интер» и японский «Джубило Ивата». Футболист участвовал в чемпионате мира 1990 года в составе сборной Италии, стал бронзовым призером турнира и получил приз как лучший футболист и бомбардир первенства.

