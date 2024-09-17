Умер двукратный олимпийский чемпион легкоатлет Отис Дэвис

Американский легкоатлет, обладатель двух золотых медалей Олимпийских игр Отис Дэвис умер на 93-м году жизни. Об этом сообщили в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

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Причина смерти спортсмена не называется.

Отис Дэвис родился в США в 1932 года, служил в американских ВВС во время Корейской войны, затем занялся легкой атлетикой. Спортсмен участвовал в Олимпиаде 1960 года в Риме и завоевал два золота: Дэвис одержал победу в беге на 400 м, установив мировой рекорд (44,9 секунды), и выиграл соревнования в эстафете 4x400 м.

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ФОТО: ТАСС
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