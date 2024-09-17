Умер двукратный олимпийский чемпион легкоатлет Отис Дэвис
Американский легкоатлет, обладатель двух золотых медалей Олимпийских игр Отис Дэвис умер на 93-м году жизни. Об этом сообщили в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
Причина смерти спортсмена не называется.
Отис Дэвис родился в США в 1932 года, служил в американских ВВС во время Корейской войны, затем занялся легкой атлетикой. Спортсмен участвовал в Олимпиаде 1960 года в Риме и завоевал два золота: Дэвис одержал победу в беге на 400 м, установив мировой рекорд (44,9 секунды), и выиграл соревнования в эстафете 4x400 м.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков заявил, что повсеместное введение масочного режима в РФ не обсуждается
- Умер двукратный олимпийский чемпион легкоатлет Отис Дэвис
- Фон дер Ляйен объявила своих кандидатов в состав Еврокомиссии нового мандата
- Норвежский лыжник Клебо заявил, что скучает по битвам с российскими соперниками
- В школе под Волгоградом ученицу госпитализировали после падения штукатурки
- Скриптонит отменил все концерты в 2024 году
- HR-эксперт назвала семь сфер для россиян-соискателей от 50 лет
- Снимавший «Место встречи изменить нельзя» оператор Леонид Бурлака умер в Одессе
- Египет примет участие в саммите БРИКС в Казани
- Автоэксперты рассказали, когда ждать скидок на автомобили
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru